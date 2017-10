Verkeerschaos door aanrijding slagboom Hoornbrug

Slagboom Hoornbrug kapot | Foto: Omroep West

RIJSWIJK - Door een kapote slagboom op de Hoornbrug in Rijswijk heeft het verkeer problemen om vanaf de A4 en de A13 de stad in te komen. Een auto is tegen de slagboom aangereden.



Op de toegangswegen staat een lange file. Het verkeer stad in wordt omgeleid. De politie heeft de weg naar debrug afgezet met busjes en er zijn verkeersregelaars ingezet. De monteur is onderweg, twittert de provincie Zuid-Holland.



Ook het verkeer dat de via de Hoornbrug de stad uit wil heeft last van file, weet Omroep West-verslaggever Henk Ruijl.



Op de toegangswegen staat een lange file. Het verkeer stad in wordt omgeleid. De politie heeft de weg naar debrug afgezet met busjes en er zijn verkeersregelaars ingezet. De monteur is onderweg, twittert de provincie Zuid-Holland.Ook het verkeer dat de via de Hoornbrug de stad uit wil heeft last van file, weet Omroep West-verslaggever Henk Ruijl.