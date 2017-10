Gregor Bak zoekt gouden keeltjes voor zijn Kerst-Sing Along!

DEN HAAG - Er komt weer een Kerst-Sing-Along in het Atrium in Den Haag. Bezoekers kunnen op zondag 17 december uit volle borst mee zingen met traditionele Nederlandse en Engelse kerstliederen. En dit alles onder de bezielende leiding van dirigent en pianist Gregor Bak. Hij is op zoek naar zangers en zangeressen voor zijn koor!

Geschreven door Redactie SuperDebby

'Het wordt één groot meezing-feest in het Atrium en ik heb er erg veel zin in,' vertelt Gregor Bak enthousiast. 'Ik ben nu druk bezig met uitzoeken van de muziek, vooral traditionele Nederlandse en Engelse liederen die de meeste mensen wel kennen.'



Gregor is op zoek naar driehonderd zangers en zangeressen voor zijn kerstkoor en de teller staat op dit moment op honderd, waarvan het merendeel deel vrouw is. Dus vooral mannen zijn van harte welkom om zich aan te melden! 'Om mee te doen hoef je geen bijzondere stem te hebben, toon kunnen houden is al voldoende. Je moet het vooral leuk vinden, het gaat om het plezier, aldus Gregor.'



Lijkt het je wel wat? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl