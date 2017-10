Gebouw misschien gevaarlijk: school dicht uit voorzorg

DELFT - De Delftse vmbo-school Scholencombinatie Delfland is maandag uit voorzorg dicht geweest vanwege een mogelijk gevaarlijke betonconstructie. Dat bevestigt locatiedirecteur Charles Barto aan Omroep West. Het gloednieuwe gebouw in de Delftse Spoorzone heeft dezelfde architect als het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, dat onlangs uit zorgen over de vloerconstructie de deuren sloot.

Afgelopen zondag kreeg Barto te horen dat zijn schoolgebouw dezelfde architect heeft als het pand van het Krimpenerwaard College . 'Dan schrik je wel even, want je hebt de zorg over kinderen van een ander', zegt Barto. Omdat er na overleg met de gemeente - eigenaar van het pand - zondag geen uitsluitsel kwam over de veiligheid van de betonconstructie, besloot hij de school maandag dicht te houden. 'Je wilt het zekere voor het onzekere nemen.'Maandag aan het eind van de middag bleek uit onderzoek dat het gebouw van de Scholencombinatie Delfland wel degelijk veilig is. Daarom heeft Barto besloten om dinsdag de lessen weer volgens rooster te laten starten. De ouders zijn daarvan per mail op de hoogte gesteld. Barto is dinsdag 'met een uitermate gerust gevoel' aan het werk gegaan. 'We hebben alles nagegaan en gebleken is dat de constructie gewoon veilig is.'Naar aanleiding van de instorting van een parkeergarage bij Eindhoven Airport, afgelopen mei, worden in heel Nederland worden honderden gebouwen onderzocht op mogelijke constructiefouten. Gemeenten coördineren die onderzoeken. Maandagmiddag liet de gemeente Delft aan Omroep West weten dat uit een 'eerste verkenning vooralsnog niet is gebleken dat dit vloertype is of wordt toegepast in nieuwbouwplannen'.