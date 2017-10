Oplegger valt op graafmachine; één gewonde

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een ongeluk met een oplegger is een man gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend op het terrein van manege Alphense Ruiters aan de Westkanaalweg in Alphen aan den Rijn.

Door onbekende oorzaak viel de met zand gevulde oplegger op een graafmachine. De bestuurder van de graafmachine kon niet zelf uit de cabine komen. Hij is door de hulpdiensten uit het voertuig gehaald, aldus een woordvoerder van de politie.Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De gekantelde oplegger heeft ook het dak van de manege beschadigd.