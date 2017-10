Mysterie rond kapotte slagboom die chaos in ochtendspits veroorzaakte: wel of geen aanrijding?

Slagboom Hoornbrug kapot | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Wie dinsdagochtend Den Haag in wilde rijden via de A4 of de A13 stond flink in de file. Oorzaak: een kapotte slagboom op de Hoornbrug, op de grens van Rijswijk en Den Haag. Maar de oorzaak daarvan blijft een mysterie. Is er nou wel of niet iemand tegen de slagboom aangereden?

De slagboom wilde niet meer omhoog waardoor het verkeer richting Den Haag lange tijd muurvast kwam te staan. De andere kant op, richting de snelweg, werd maar langzaam gereden. Daar stond de slagboom wel open, maar raakten mensen in de war van de knipperende rode lampjes.



De provincie meldde op Twitter dat er iemand tegen de slagboom aan is gereden. Maar de politie weet van niks. 'Wij hebben die geruchten ook gehoord, dat er een auto tegenaan is gereden. Maar we hebben dat niet vast kunnen stellen', zegt een woordvoerster tegen Omroep West.



Provincie: Wel aanrijding



Volgens haar is er ook geen schade aan de slagboom geconstateerd. 'We zijn daarom ook geen onderzoek gestart. Maar de slagboom doet het inmiddels weer.'



Bij de provincie Zuid-Holland zijn ze er stellig van overtuigd dat er wél iemand tegaan is gereden. 'Jazeker, er is iemand tegenaan gereden. Zegt de politie van niet? Dat is een gek verhaal', zegt een woordvoerdster. Zij belooft uit te zoeken wat er precies is gebeurd.



Camerabeelden terugkijken



Even later belt een andere woordvoerder van de provincie terug. 'De slagboom is aangereden. Die gaat ook vervangen worden', klinkt het stellig. Volgens hem is er geen sprake van onduidelijkheid.



Wel kondigt hij aan dat de beelden die een camera bij de brug heeft gemaakt teruggekeken gaan worden. Mogelijk kan op die manier de schade worden verhaald.



Nieuwe slagboom



Volgens de woordvoerder duurt het maximaal twee uur voordat de slagboom gerepareerd is. 'Volgens mij hebben we standaard reserve exemplaren liggen'. Een nieuwe slagboom kost tussen de 1500 en 5000 euro. 'Dat is afhankelijk van de lengte.'