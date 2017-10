Zussen al jaren op zoek naar 'hun' familie Volkswagenbusje; wie weet waar hij is?

Het VW busje (met toen nog Duitse kenteken)

DEN HAAG - De zussen Bettiena en Janneke Bekkema zijn al heel lang intensief op zoek naar een camperbusje die eigendom is geweest van hun vader en waarmee de familie mooie tijden heeft beleefd.

Geschreven door Redactie SuperDebby

In de jaren '80 kocht vader Bekkema deze Volkswagen T3 toen het gezin tijdelijk in Duitsland woonde. Hij bouwde de bus om tot een bijzondere en unieke camper, waarmee het gezin 11 jaar heeft gekampeerd.



Helaas besloten ze in 1998 om de camper te verkopen. De zussen waren inmiddels 12 jaar en het busje was te klein geworden. 'Het afscheid was erg moeilijk en we stonden allemaal te huilen', vertelt Bettiena.



Bijzondere T3

De zussen willen nu al jaren een camper kopen, maar de enige camper die ze eigenlijk willen is hun bijzondere T3. En ze weten zeker dat hij nog niet naar de schroothoop is gestuurd. Via een forum zijn ze erachter gekomen dat de camper 'ergens' in Den Haag staat.



Maar waar precies weten ze niet. Ze blijven doorzoeken en geven niet op. Bettiena; 'Ik was pas 1,5 jaar toen hij mijn leven in rolde en het is de enige auto waar ik nog wekelijks aan denk: hoe is het er nu mee?'



Kenteken

Het busje is gemaakt in 1981 en heeft kenteken ZX-87-BX. 'Toen mijn ouders hem verkochten was hij wit met blauwe strepen. Hij schijnt inmiddels rood te zijn. Hij heeft een herkenbaar klein raampje in het achterste rechter zijpaneel', aldus Bettiena.



Wie heeft het volkswagenbusje gezien? Mail je tips naar superdebby@omroewpwest.nl