Aannemer kraanongeluk Alphen failliet

ALPHEN AAN DEN RIJN - BSB Staalbouw, bekend van het brugongeluk in Alphen, is bankroet. Het Friese bedrijf werd maandag door de rechtbank in Leeuwarden failliet verklaard. Door het faillissement lijken 60 werknemers hun baan te verliezen.

BSB was één van de bedrijven die betrokken was bij het kraanongeluk met de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn in 2015. Bij het inhijsen van het nieuwe brugdek viel een kraan met het brugdek om. Door de kraancrash werden vier huizen verpletterd. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.Dit ongeluk had niet het faillissement tot gevolgd. Een dodelijk ongeluk op 8 september jongstleden bij de renovatie van de sluis van Driel deed het bedrijf de das om, zegt directeur Jan Pesie tegen Omrop Fryslân. Bij het ongeluk kwam een duiker om het leven. 'Daardoor liepen de werkzaamheden drie weken vertraging op. Dat zorgde voor 1,5 miljoen euro extra kosten voor ons, die we niet op iemand konden verhalen. Daardoor konden we het financieel niet redden', aldus Pesie.Lees al het nieuws over het kraanongeluk in Alphen aan den Rijn in ons nieuwsdossier: omroepwest.nl/dossiers/kraanongeluk