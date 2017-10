Waar kan jij SuperDebby nog mee helpen? (Oktober)

DEN HAAG - De maand oktober is weer bijna ten einde, tijd voor een terugblik! Er zijn deze maand veel mooie missies geslaagd. Maar er zijn ook nog wat missies die wat extra hulp kunnen gebruiken. Wat zou het leuk zijn als de volgende missies alsnog slagen!

Trudy Boertje heeft een beetje pech. Ze was bezig met klussen en hoefde alleen nog laminaat te leggen op de gang. Alleen de laatste twee dozen kliklaminaat zijn onherstelbaar beschadigd door de waterschade in de garage. Trudy is dus op zoek naar twee pakken Aqua Elesco kliklaminaat nummer 179 Naturel.Wil je meer weten over het verhaal van Trudy? Klik dan hier Wil Lavies is 69 jaar en sport bij Beweeg mee AV Sparta. Wil heeft zelf een slechte gezondheid, maar laat zich niet kisten. Ze zorgt goed voor zichzelf door gezond te koken en te bewegen. Dit doet ze onder begeleiding bij Beweeg mee AV Sparta. De leden zijn bijna allemaal 60-plus. Nu zijn ze op zoek naar nieuwe sportievelingen die onder begeleiding mee willen gaan sporten! Hier zit een klein prijsje aan vast.Heb jij interesse in het sportgroepje? Klik hier voor meer informatie!Ingrid woont op Curaçao en is zes maanden in Nederland voor de opleiding Structurele Echoscopisch Onderzoek. Ze is al echoscopiste op Curaçao en maakt in haar praktijk alleen pretecho's. Ze wilt zich meer verdiepen en daarvoor is ze speciaal naar Nederland gekomen. De vrolijke en leergierige Ingrid is nog op zoek naar een stageplaats.Heb je interesse in een leergierige stagiair? Klik dan hier Een bijzondere oproep van wijkpredikant Axel Wicke. Hij is namelijk op zoek naar 1000 deurkrukken om het kerstverhaal mee te illustreren. Hij kan natuurlijk niet verklappen waarvoor hij en zijn team dit nodig hebben. Maar heb jij ergers nog oude of nieuwe deurkrukken liggen?Kun jij een bijdrage leveren aan het kerstverhaal? Klik dan hier voor de inleverplaatsen!Barry Wagner uit Zoetermeer is al jaren groot fan van de Amerikaanse Actrice Pamela Anderson. Hij schakelde de hulp van SuperDebby in, want hij is op zoek naar een paar nummers van die kaartjes. Deze waren rond 1993 tot 1996 bij de sigarenboer verkrijgbaar. Kun jij Barry helpen zijn verzameling compleet te maken?Benieuwd naar welke nummers hij nodig heeft? Klik dan hier