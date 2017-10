Raadsvragen: SGP Katwijk noemt poster Festival De Eindtijd 'afschrikwekkend'

Poster Festival De Eindtijd | Foto: SKA Katwijk

KATWIJK - De ophef over de poster voor het festival De Eindtijd van stichting Katwijkse Activiteiten Katwijk (SKA) houdt aan. Op de aankondiging voor het oud-en-nieuwfeest is een man met een baard en lang haar te zien, die aangeduid wordt als 'vader tijd'. Volgens de SGP in het dorp doet de afbeelding denken aan Jezus. 'Velen hebben hier reeds geschokt op gereageerd en zijn van mening dat hiermee een godslasterlijk beeld wordt opgeroepen', aldus de partij.





De SGP heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, aangezien de gemeente Katwijk als sponsor op de poster staat vermeld. De SGP heeft het college gevraagd of het bereid is de subsidie terug te trekken. 'Wij zijn van mening dat het college publiek afstand moet nemen van dit feest en alles in het werk moet stellen om dit feest niet te laten plaatsvinden onder dit schokkende en voor burgers huiveringwekkende thema.'



Misverstand



Volgens SKA Katwijk berust de ophef op een misverstand. De man op de poster is geen afbeelding van God of Jezus, maar een 'karikatuur van een vrijwilliger die al jaren actief is bij de organisatie', laat voorzitter Roy van Schie weten. Ook achter de naam van het feest moet niets worden gezocht. Van Schie: 'De Eindtijd staat gewoon voor het einde van 2017 en de viering van het nieuwe jaar. Daar hoeven mensen verder helemaal niets achter zoeken.'



