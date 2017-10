Den Haag krijgt tik op vingers: Patatpaleis moet snel nieuwe plek krijgen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet het Patatpaleis op de Scheveningse boulevard een andere plek aanbieden. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald. Binnen uiterlijk een maand al moet Den Haag een andere locatie aanwijzen.

De gemeente en het Patatpaleis troffen elkaar twee weken geleden voor de rechter. De zaak was aangespannen door de eigenaar van de bekende snackbar . Hij wil voorkomen dat zijn zaak na meer dan dertig jaar moet verdwijnen. De gemeente Den Haag wil op de plek waar de bekende frietkraam staat Beach City realiseren, hét centrum voor de strandsporten van Nederland. 'Het Patatpaleis past niet in de herontwikkeling van het gebied', aldus de advocaat van de gemeente Den Haag twee weken geleden tijdens de zitting.De gemeente en de eigenaar van het Patatpaleis, Ton Damen, gingen de afgelopen jaren nog wel samen op zoek naar een goede andere plek voor de kraam. Minstens zes plaatsen werden bekeken. Maar geen daarvan ging door. Volgens de advocaat van Damen beloofde de gemeente dat er een andere plaats zou worden toegewezen en stond dat ook zwart op wit. Pas recent zou het stadhuis niet meer willen meewerken.De advocaat van de gemeente erkende dat er was gezocht naar een andere plek, maar dat hield volgens hem geen garantie in. 'We hebben gezocht zonder verplichtingen.'De rechter bepaalt dinsdag anders. Die stelt dat het Patatpaleis niet per se naast de Biesieklette aan de overkant van de huidige plek hoeft te komen, zoals de eigenaar had gevraagd. Volgens de rechter is er geen belofte gedaan dat de zaak daar moet komen.Wel is de rechter van oordeel dat de gemeente in de afspraken die met de bouwer van een groot complex op Scheveningen - Volker Wessels - en vijf andere partijen ten opzichte van het Patatpaleis de verplichting is aangegaan dat er ‘een voldoende passende vervangende locatie’ moest worden aangeboden. Deze toezegging is in gesprekken met het Patatpaleis en in correspondentie gericht aan het Patatpaleis herhaald. De voorzieningenrechter houdt de gemeente nu aan deze toezegging.'Leuk hè?', reageert de advocaat van het Patatpaleis op de uitspraak. 'Dit is eigenlijk precies waar we op hadden gehoopt. De gemeente moet haar verplichting nakomen.'