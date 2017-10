Na lekken: Haagse politiemol krijgt 4 jaar cel

DEN HAAG - De 28-jarige Haagse politiemol Amine A. is veroordeeld tot vier jaar de cel voor omkoping en deelname aan een criminele organisatie. Hij zocht maandenlang in politiesystemen naar informatie over hennepkwekerijen en gaf die door aan een vriend. Die haalde de kwekerijen leeg, voordat de politie kwam.

De voormalig hoofdagent uit Moordrecht speelde in 2015 en 2016 namen en adressen door aan zijn vriend Yassine H. Hij ging kijken bij de kwekerijen en haalde ze samen met anderen leeg. Dat leverde volgens het Openbaar Ministerie zo'n 3.500 euro per kwekerij op. De rechter denkt dat Amine A. ook een deel van het geld kreeg.Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 5 jaar cel tegen politiemol Amine A. voor schenden van het ambtsgeheim, omkoping en lidmaatschap aan een criminele organisatie. A. moet vier jaar de cel in, omdat hij bijna een jaar in voorarrest heeft gezeten. Ook mag hij van de rechter negen jaar niet als ambtenaar werken.Medeverdachte H. is veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De rechter veroordeelde twee andere verdachten tot drie en vier maanden gevangenisstraf voor pogingen tot inbraak. Een derde verdachte werd vrijgesproken.Volgens de rechter is er voldoende bewijs voor deelname aan een criminele organisatie. 'Stelselmatig en duurzaam werkten Amine A. en Yassine H. samen met als doel hennepkwekerijen leeg te halen', zei de rechter. Het OM is blij met de veroordeling: 'Het is een bijzondere zaak. En zoals de rechter al zei, er zijn amper vergelijkbare zaken.'De advocaat van Amine A. was niet bereikbaar voor commentaar. De politiemol en zijn vriend moesten na de uitspraak direct mee met de politie naar de gevangenis. 'Ze gingen via de voordeur naar binnen en via de achterdeur naar buiten,' zei de persrechter na afloop van de zitting.