Film Marokkaanse documentairemaker Mo (12) in première

Mo met regisseur Robin van Duin. Foto: Omroep West

LEIDEN - Hij dacht als Marokkaan 'niks te kunnen worden'. Maar niets is minder waar. Dinsdag is de documentaire van de 12-jarige Mohammed Mkadmi uit Leiden in première gegaan op het kinderfilmfestival Cinekid.





De documentaire gaat over Mohammeds zoektocht naar succesvolle Nederlandse Marokkanen. Hij interviewde onder anderen rapper Ali B, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en presentator Mustafa Marghadi.



Ontroerd



Zijn hele klas kwam naar de film kijken. 'Hij was erg ontroerd, alle spanning kwam eruit', constateert onze verslaggever. Inmiddels heeft Mo zijn ambities bijgesteld: hij wil presentator worden.



