Politie zoekt in het water naar vermiste Maria

RIJSWIJK - In het water bij de Handelskade in Rijswijk wordt dinsdag gezocht naar aanwijzingen van de vermiste Portugese Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana uit Den Haag. De 48-jarige vrouw wordt sinds augustus vermist.

De politie doet met boten, sonarapparatuur en een gespecialiseerde speurhond onderzoek. 'We hebben eerder gezocht in het water langs de Neherkade. Toen is er niets aangetroffen', zegt een woordvoerder van de politie. 'Nu zoeken we bij de Handelskade omdat dat uit onderzoek naar voren is gekomen.' Hij kan niet zeggen wat de reden is om specifiek op deze plek te zoeken.De recherche heeft aanwijzingen dat haar partner, een 43-jarige Hagenaar, betrokken is bij haar verdwijning. Hij wordt verdacht van moord of doodslag . 'Er is een reden om aan te nemen dat de vrouw niet meer in leven is. Anders wordt dood of moordslag niet ten laste gelegd', liet een politiewoordvoerder eerder aan Omroep West weten.De vrouw staat internationaal als vermist opgegeven en er wordt nu internationaal naar haar gezocht. Iedereen die meer weet over de vrouw of over waar zij nu kan zijn, wordt opgeroepen zich bij de politie te melden.