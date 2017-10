Politie blijft op zoek naar informatie overval Nieuwerkerk aan den IJssel

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De politie is nog altijd op zoek naar meer informatie over de overval op een bedrijf in Nieuwerkerk aan den IJssel, afgelopen juli. In het onderzoek zijn al twee verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn bij het verduisteren van de motorscooter die tijdens de overval is gebruikt. De twee overvallers bij het bedrijf zijn te zien op bewakingsbeelden.

De overval vindt plaats op donderdag 13 juli om 09.15 uur bij een bedrijf aan de Hoofdweg Zuid in Nieuwerkerk aan den IJssel. Een medewerker ziet een zwarte Piaggio MP3 motorscooter aankomen, waar twee mannen op zitten. Eén van hen stapt af en loopt richting het kantoor. De bestuurder van de motorscooter keert alvast om en blijft wachten.De medewerker denkt in eerste instantie dat de man iets wil vragen, maar dat is niet het geval. Hij bedreigt hem met een vuurwapen en eist geld uit de kluis, maar die is niet aanwezig. Omdat de overvaller maar blijft dreigen, geeft het slachtoffer hem wat geld uit zijn portemonnee. Daarmee gaat hij er vandoor.De man springt bij zijn maat achterop de scooter en ze rijden weg. Om de hoek botsen ze tegen een vrachtwagen. De chauffeur is alert en noteert het kenteken. Aan de hand daarvan komt de politie er achter dat de motorscooter vier dagen voor de overval is verduisterd bij een verkoop via Marktplaats.De eigenaar had de Piaggio MP3 te koop gezet en is bij de overdracht opgelicht door middel van een nep-betaalapp op een smartphone. Daarop leek het alsof er was betaald, maar dat was niet het geval. In het onderzoek naar de verduistering van de scooter zijn inmiddels twee verdachten aangehouden: mannen van 21 en 24 jaar uit Rotterdam. De politie onderzoekt of zij ook zijn betrokken bij de overval in Nieuwerkerk aan den IJssel.Aan de hand van de bewakingsbeelden hoopt de politie op tips over de twee overvallers. Ze zijn allebei in het donker gekleed en dragen helmen. Ze rijden op een driewielige motorscooter met een koffer achterop, voorzien van het kenteken 79-ZTB-7. De motorscooter is nog niet terecht. Mogelijk weet u waar hij nu is of is geweest na donderdag 13 juli.De bewuste Piaggio MP3 is op maandag 10 juli gefotografeerd in Rotterdam. Op dat moment zit er een onbekende man op. De politie wil ook graag weten wie die man is.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem