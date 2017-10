Verdachten steekpartij Zoetermeer vastgelegd op bewakingsbeeld

ZOETERMEER - Twee verdachten van een steekincident aan de J.L. van Rijweg in Zoetermeer zijn vastgelegd op bewakingsbeeld. Op dinsdag 26 september raakte een 38-jarige advocate gewond toen ze in haar kantoor werd aangevallen door een man.

De advocate heeft die dinsdagmiddag om 15.15 uur een afspraak met een cliënt die ze nog niet eerder heeft gezien. In haar kantoor bespreken ze een aantal zaken en als ze het gesprek wil afronden, valt de man haar ineens aan. Hij steekt haar meerdere keren met een mes en raakt de vrouw in haar arm, hoofd en gezicht.De dader gaat er vandoor en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt dat er geen spieren of pezen zijn geraakt. Een wond in haar gezicht zal haar hele leven te zien blijven. Bovendien heeft ze veel bloed verloren doordat er een slagader is geraakt. De vrouw begrijpt bovendien niet waarom ze op deze manier is aangevallen.Het politieonderzoek heeft bewakingsbeeld opgeleverd waarop twee verdachten zijn te zien. Ze lopen vlak voor het steekincident over de Van Leeuwenhoeklaan in Zoetermeer richting het advocatenkantoor. De man met het zwarte hoedje gaat naar binnen en valt de advocate aan, de andere man loopt via de overkant van de weg weer terug in de richting waar ze vandaan kwamen. Na het steekincident rent de man met het hoedje hard weg. De politie wil van beide mannen weten wie het zijn.De man die de vrouw heeft gestoken, is licht getint en oogt jong. Hij draagt een zwart zomerhoedje, een soort gleufhoed. Ook draagt hij een zwarte, vierkante bril met een vrij groot montuur, een witte blouse en een zwart jack. De politie weet nog niet waar hij na het steekincident naar toe is gegaan. Mogelijk heeft u hem gezien en kunt u daar meer over vertellen.De andere man loopt vanaf het advocatenkantoor naar treinstation Zoetermeer. Daar is hij gefilmd door meerdere camera’s. Hij neemt de trein naar Den Haag Centraal en stapt daar over op de trein naar Amsterdam. Bij station Amsterdam Lelylaan stapt hij uit. Mogelijk herkent u de mannen in combinatie met elkaar of heeft u ze gezien voor het steekincident aan de J.L. van Rijweg in Zoetermeer.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem