Dief zwaait iPad over detectiepoortjes bij Mediamarkt Rijswijk

RIJSWIJK - Hoe verlaat je de winkel met een dure, beveiligde iPad zonder dat het alarm af gaat? Een winkeldief bij Mediamarkt in Rijswijk heeft daar iets op gevonden: hij zwaait hem over de detectiepoortjes.

De man komt op zaterdag 18 maart al bellend de winkel binnen. Hij gaat meteen naar de afdeling waar de iPads liggen, pakt er één en loopt nog wat door de winkel. Als de kust veilig is loopt hij door de poortjes en zwaait de beveiligde doos waar de iPad in zit er overheen, zodat er geen alarm af gaat.