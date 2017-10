Showmodel iPhone gestolen bij Amac Zoetermeer

ZOETERMEER - Een medewerker van Amac aan het Westwaarts in Zoetermeer ontdekt dat er een dure iPhone 7 Plus is verdwenen vanaf een tafel in de winkel. Uit bewakingsbeelden blijkt dat twee mannen die hebben losgemaakt van de beveiliging.

Geschreven door Team West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 24 oktober.



De mannen komen op maandag 22 mei de winkel binnen. Ze kijken wat rond en krijgen het in twee etappes voor elkaar om de beveiliging los te krijgen. Als het is gelukt gaan ze met de telefoon de winkel uit.



Herkent u de mannen?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op

