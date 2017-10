Zoektocht in sloten Leidschendam naar moordwapen Hasin Tahiri

LEIDSCHENDAM - In de zoektocht naar het vuurwapen waarmee Hasin Tahiri in 2014 is vermoord, laat de politie binnenkort een aantal sloten in de omgeving van de Gravin Marialaan in Leidschendam uitbaggeren. Ook wordt nog steeds gezocht naar getuigen. Voor de moord zijn twee verdachten door de rechter vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie hoopt dat de mannen in hoger beroep alsnog worden veroordeeld.

De 28-jarige Hasin Tahiri werd op woensdag 3 september 2014 neergeschoten. Twee mannen namen hem die avond onder bedreiging van een vuurwapen mee in een BMW en reden van Leiden naar Leidschendam. Op de Gravin Marialaan wist Hasin te vluchten, maar hij werd in zijn rug geschoten. Eén van de mannen vluchtte met de auto, de ander rende weg.Hasin raakte zwaargewond, maar leefde nog wel. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Vlak na de moord hield de politie in de Gravin Juliana van Stolberglaan één van de verdachten aan. De tweede werd een paar dagen later gearresteerd. Het gaat om mannen van destijds 22 en 28 jaar uit Katwijk en Leidschendam. Het motief voor de moord is volgens de politie een conflict rond een drugsdeal.De rechter heeft beide verdachten vrijgesproken. Binnenkort dient het hoger beroep en het Openbaar Ministerie zegt goede hoop te hebben op een veroordeling. Het onderzoek is opnieuw gestart en er zijn nieuwe ontwikkelingen. Bovendien wordt er opnieuw gezocht naar het vuurwapen waarmee is geschoten. Toen de verdachten werden aangehouden, bleek geen van beiden het wapen in zijn bezit te hebben.Het zou kunnen dat de man die wegrende na het schietincident, het wapen in het water van één van de sloten heeft gegooid. Er is in 2014 naar gezocht, maar het werd niet gevonden. Daarom worden binnenkort een aantal sloten langs de vluchtroute van de verdachte uitgebaggerd. Als het wapen in het water ligt, is de kans groot dat het nu alsnog wordt gevonden, denkt de politie.Naast de zoektocht naar het wapen, is de politie ook op zoek naar getuigen die zich nog niet hebben gemeld. Mogelijk zijn er mensen die op 3 september 2014 iets hebben gezien van het schietincident. Het gebeurde rond 22.30 uur op de Gravin Marialaan in Leidschendam. Het zou ook kunnen dat de verdachten in de afgelopen jaren iets hebben losgelaten over wat er die avond is gebeurd.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem