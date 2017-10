Groot onderzoek bezig bij geldtransactiekantoren

Foto: Omroep West, Pieter Kuipers

DEN HAAG - De politie is heel Nederland deze dinsdag bezig met een grote controle van geldtransactiekantoren. Dat zijn bedrijven waar je geld naar het buitenland kunt laten sturen, of dit vanuit het buitenland kunt ontvangen. Onder meer in Den Haag wordt momenteel gecontroleerd. Naast de politie doen ook het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Kamer van Koophandel, Douane, De Nederlandsche Bank en verschillende gemeentes mee.

De controles worden momenteel gehouden op 32 plekken in Nederland. Één van die plekken is Den Haag. Waar de controle precies plaatsvindt,wilde de politie dinsdag in het kader van het onderzoek niet zeggen. Wel bevestigt een woordvoerster dat het gaat om twee locaties in Den Haag.



Op andere plaatsen binnen de Eenheid Den Haag zijn geen controles, zegt de woordvoerster.



Crimineel geld



Volgens de politie wordt door criminelen geregeld gebruik gemaakt van dit soort 'geldverstuurkantoortjes' om geld wit te wassen. Het gaat om zogeheten MTO's, dat staat voor 'Money Transfer Operators'.



Sinds 2009 kunnen die dankzij Europese wetgeving op basis van één vergunning, een zogeheten Europees paspoort, relatief eenvoudig in alle Europese landen actief worden.



Nog hele dag bezig



De politieactie zal nog de hele dag duren, zo is aangekondigd.