Gemeente Den Haag over betonconstructies: ‘Geen aanwijzigingen voor gevaarlijke situaties’

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Foto: archief

DEN HAAG - Bij de tien panden in Den Haag die een potentieel gevaarlijke betonconstructie hebben, is van ontruiming geen sprake. 'Er zijn op dit moment, anders dan in Rotterdam, geen aanwijzingen voor gevaarlijke situaties in de toekomst', zegt een woordvoerder van de gemeente.





Naast de twee ministeries staan er dus



'Alles uitsluiten'



Wel gaat de gemeente in gesprek met de eigenaren van de gebouwen over eventueel aanvullend onderzoek, zegt de woordvoerder. 'Je wilt alles uitsluiten.' Mocht uit extra onderzoek blijken dat er toch gevaarlijke constructies zijn, zal de gemeente 'direct handelen' en openbaar maken om welke gebouwen het gaat.



