Delftenaar vrijgesproken van dodelijk fietsongeluk

Een fietser overleed langs de Trekkade (Foto: Regio15)

MAASLAND - De 21-jarige man die betrokken was bij een dodelijk fietsongeluk in Maasland, is dinsdag vrijgesproken van dood door schuld. Bij het ongeluk kwam een 81-jarige man om het leven. Volgens de rechter is onvoldoende duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.





De 21-jarige man uit Delft kwam op de Trekkade in Maasland met zijn racefiets in botsing met een tegemoetkomende fietser. Die viel vervolgens via een betonnen rand in het water naast de Trekkade. Een reanimatie mocht niet meer baten.Eerder eiste het Openbaar Ministerie een werkstraf van 180 uur. Volgens de rechter is het niet duidelijk waar de twee op het moment van de botsing precies reden. 'Hoewel kon worden vastgesteld dat verdachte met een snelheid van ongeveer 28 kilometer per uur en relatief kort op zijn voorligger heeft gereden, is niet gebleken dat het ongeval (mede) hierdoor zou zijn veroorzaakt', aldus de rechter.