Haagse PvdA houdt zich niet aan eigen genderneutraal beleid: toch m/v op lijst en ook geen x

DEN HAAG - Het valt toch op. De PvdA in Den Haag heeft op de conceptkandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen achter elke kandidaat staan of het een man of een vrouw is. Niets vreemds, denk je eerst. Maar dan valt er een kwartje. Is dat niet dezelfde partij die al maanden hartstochtelijk pleit voor een genderneutrale gemeente Den Haag? Verdomd als het niet waar is.

Geen 'beste dames en heren' meer, maar beste mensen' of 'beste reizigers', geen aparte meisjes en jongens kleding meer maar een afdeling 'kinderen' en de opening van een genderneutraal toilet. De gemeente Amsterdam, winkelketen Hema en de Nederlandse Spoorwegen hebben zich aangepast aan de wens van sommige transgenders die niet in het hokje man' of vrouw' geduwd willen worden.De PvdA in Den Haag loopt voorop als het gaat om genderneutrale overheid. In het verkiezingsprogramma van de partij staat dat Den Haag genderneutraal moet gaan communiceren. 'Iedereen moet zich aangesproken voelen bij communicatie door de gemeente. De gemeente gaat haar communicatie aan de inwoners van Den Haag daar op richten', staat er.En de partij heeft ook al het een en ander op dat gebied voor elkaar gekregen. Zo heeft de gemeente Den Haag de geslachtsregistratie afgeschaft. De PvdA vindt een man/vrouw registratie op gemeenteformulieren 'onnodig'. De eigen PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh zag weinig in het afschaffen van de geslachtsregistratie maar ging overstag omdat de PvdA voet bij stuk hield En pas nog, vroeg de partij in een vacature om een nieuwe beleidsmedewerker (m/v/x) die behalve man of vrouw ook gerust genderneutraal mag zijn. 'We gaan mee met onze tijd', reageerde PvdA-raadslid Jeltje van Nieuwenhoven toen.Maar bij de presentatie van de conceptkandidatenlijst lijkt de partij inmiddels weer in de traditionele stand terecht gekomen. Niets geen genderneutrale kieslijst. Achter elke naam van een PvdA-kandidaat staat of deze van het mannelijke of het vrouwelijke geslacht is. Er zit (op papier) ook geen enkele genderneutrale kandidaat bij.Volgens lid van de kandidaatstellingscommissie Koen Baart is deze manier van registratie een gevolg van de keuze om man en vrouw om-en-om op de lijst te plaatsen. 'En dan is het de macht der gewoonte om achter de naam te zetten van welk geslacht hij of zij is. Dat gaat altijd zo. Maar wat mij betreft hadden we het geslacht best weg kunnen laten.' De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.