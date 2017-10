Verdachte overval filmt zichzelf op bed tussen briefjes van 50 euro

LEIDEN - Eind augustus 2016 was al ruim 22.000 euro gestolen uit de woning aan de Meerburgkade in Leiden. Een maand later zouden de verdachten weer teruggekomen zijn, overvielen de bewoner met vuurwapens en namen nog eens 3.000 euro mee.

Het Openbaar Ministerie eist nu celstraffen tot zes jaar tegen drie verdachten in de Leidse zaak. Volgens de officier van justitie zijn Leidenaar Jaouad Q. (22) en Rotterdammer Morad A. (26) verantwoordelijk voor de inbraak in de woning op 31 augustus vorig jaar. Ze zouden een kluis van de muur gehaald hebben en er drie pakken geld met 7500 euro uit gehaald hebben.In de dagen na de succesvolle kraak filmde Morad A. zichzelf op een bed met briefjes van 50 euro. Jaouad Q. schepte tegen een vriendin op dat hij meer dan 20.000 euro had en schoenen van bijna 4000 euro had gekocht. 'Ik heb zoveel dingen gezegd om indruk te maken op het meisje', zei de verdachte dinsdag bij de Haagse rechtbank. 'Ik wilde stoer doen.'De Leidenaar ontkende tijdens de zitting de inbraak en ook de overval op dezelfde woning op 30 september vorig jaar. Iemand belde die dag aan bij de bewoner, een 54-jarige man met gezondheidsproblemen, en deed zich voor als een zogenaamde verzekeringsexpert die de schade van de eerdere kluiskraak wilde opnemen. Vervolgens kwamen drie mannen de woning binnen, drukten de bewoner een vuurwapen tegen zijn hoofd, bonden hem vast, en haalden de hele woning overhoop.Volgens de officier van justitie hebben Jaouad Q. en Morad A. met een derde verdachte, Mohamed A. (27) uit Rotterdam, de overval gepleegd. Ze zouden teruggekomen zijn, in de hoop dat er nog meer geld in de Leidse woning lag. De officier van justitie baseert zijn beschuldigingen vooral op het telefoonverkeer tussen de verdachten. 'Bovendien hebben de heren geen alibi hebben voor het tijdstip van de overval', zei de officier dinsdag tijdens de zitting. Tegen Jaouad Q. uit Leiden en Mohammed A. uit Rotterdam eiste hij zes jaar cel, en tegen Morad A. 5,5 jaar. 'De verdachten wilden op een eenvoudige manier aan geld komen. Het is heel kwalijk wat hier is gebeurd.'Volgens de advocaten van de verdachten biedt het telefoonverkeer tussen de verdachten helemaal geen bewijs voor de betrokkenheid van de drie verdachten bij de woninginbraak en de woningoverval. De verdediger van Jaouad O. wees erop dat het slachtoffer de verdachte kent uit een snackbar in Leiden, maar hem bij de politie niet aanwees als één van de overvallers. Verdachte Mohamed A. uit Rotterdam was kort en bondig over het politie-onderzoek in de zaak. 'Het is niet meer dan natte vingerwerk.'