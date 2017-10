Celstraf na pistoolschot in poolcafé

BODEGRAVEN - Bodegraver Ben G. (31), die dronken een pistoolschot loste in het poolcafé aan de Marktstraat in zijn woonplaats, is dinsdag door de Haagse rechtbank tot een celstraf veroordeeld. Wegens bedreiging en vernieling kreeg hij 9,5 maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk opgelegd.

Nadat hij op 14 mei 's avonds laat in het café ruzie kreeg met iemand, haalde de dronken G. thuis een pistool op. Teruggekeerd in het café laadde hij het wapen duidelijk zichtbaar door.Even later schoot hij- waarschijnlijk per ongeluk- een kogel in de verwarmingsradiator , het water spoot eruit. Terwijl diverse bezoekers angstig wegdoken achter de biljarttafels, richtte G. zijn wapen nog even op een in het café aanwezige 'Joegoslaaf'.'De bezoekers zullen de angstgevoelens die zij daarvan moeten hebben ondervonden, niet licht vergeten', aldus de rechtbank in het vonnis.Nadat G. het café had verlaten, werd hij dezelfde nacht in een auto aangehouden, samen met zijn vriendin die ook in het café was die avond. Bij hem thuis vond de politie nog een magazijn vol met patronen, en nog een imitatiepistool.De man moet zich verplicht laten behandelen voor zijn drankprobleem, zo heeft de rechtbank ook bepaald. Er was twaalf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist door het Openbaar Ministerie