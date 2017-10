Gevolgen faillissement Julianabrug-aannemer voor Alphen nog lang onduidelijk

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het zal waarschijnlijk nog maanden gaan duren voordat exact duidelijk is welke gevolgen het faillissement van BSB Staalbouw heeft voor Alphen aan den Rijn. Dat verwacht de curator die het faillissement in behandeling heeft.

Het bedrijf behoorde tot de aannemerscombinatie die de renovatie van de Koningin Julianabrug voor hun rekening nam. 'Het dossier van de Koningin Julianabrug is in feite een dossier dat minder prioriteit heeft. Op dit moment concentreer ik mij op de lopende onderneming', aldus curator Wouter Cnossen.De Julianabrug is nog altijd niet opgeleverd aan de gemeente Alphen. Pas als de oeververbinding drie maanden achter elkaar storingvrij draait, gebeurt dat. Het afgelopen jaar stond de brug talloze keren in storing, maar de laatste weken zijn er, voor zover bekend, geen euvels meer gemeld.'Wat er op dit moment speelt omtrent het ongeluk met de Koningin Julianabrug, is de schadeafwikkeling met verzekeraars', zegt Cnossen. 'Die wordt los van het faillissement verder vervolgd. Dat is meer een soort technische afwikkeling.' Betrokkenen die na het ongeluk met de Koningin Julianabrug mogelijk een directe vordering op BSB Staalbouw hebben gedaan, worden waarschijnlijk teleurgesteld. 'Vanuit BSB zal er geen geld komen', aldus Cnossen.'In het beginsel is het zo dat een verzekeraar uitkeert aan een bedrijf en dat bedrijf keert vervolgens uit aan diegene die schade heeft. Dus als dat nu zo zal zijn, dan blijft dat geld waarschijnlijk in het faillissement hangen', zegt Cnossen. De curator benadrukt nogmaals dat het ongeluk met de Koningin Julianabrug geen oorzaak is van het faillissement. Dat liet directeur Jan Pesie eerder ook al weten tegen Omroep Fryslân. Na het dodelijke ongeval bij de renovatie van de sluis bij Driel, was het bedrijf financieel niet meer te redden De gemeente Alphen aan den Rijn laat desgevraagd weten te verwachten in november meer te kunnen zeggen over de situatie en onderzoekt nu of het faillissement invloed heeft op de oplevering en de schadeafhandeling.