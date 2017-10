Bijzonder baantje: Haagse marktmeester gezocht

DEN HAAG - 'Vis voor een prikkie?!, 1 kilo,1 euro!!', klinkt het je als muziek in de oren? Dan kun je vanaf nu solliciteren naar de functie marktmeester bij de gemeente Den Haag. De gemeente plaatste de bijzondere vacature voor de functie dinsdag op de website.

Als marktmeester ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op acht openbare Haagse markten waaronder, de grootste en bekendste, de Haagse Markt. De gemeente is op zoek naar iemand die drukbestendig, omgevingsbewust en in het bezit van een rijbewijs en mbo-diploma is.'Een marktmeester controleert en handhaaft- aan de hand van wet- en regelgeving, is het aanspreekpunt voor bezoekers en marktkooplieden en werkt samen met politie en andere instanties', staat in de vacature vermeld. De nieuwe marktmeester gaat bruto maximaal 2.662 euro per maand verdienen en krijgt een 36-urige werkweek.Om te kunnen solliciteren moet je ook een diploma Marktmeester MVM in je bezit hebben, of bereid zijn die binnen een jaar te behalen. Ook een EHBO- en reanimatiediploma zijn verplichte eisen voor de bijzondere baan. Solliciteren kan nog tot 9 november.