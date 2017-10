West Wekker: Albert Heijn overvallen en 'Hollands' Varend Corso

REGIO - Goedemorgen, de week is bijna op de helft! Een supermarkt in Den Haag werd gisteravond overvallen. Eén verdachte is aangehouden. En het Varend Corso wordt volgend jaar niet alleen een Westlands feestje, maar ook een Hollands feestje. Dit en meer lees je in de West Wekker.

Tulpen, klompen en stroopwafels. Ze varen volgend jaar allemaal door het Westland. Het Varend Corso Westland heeft gisteravond het thema voor 2018 bekendgemaakt en dat is 'Helemaal Hollands'.De Albert Heijn-supermarkt in de Hildo Kroplaan in Den Haag is gisteren overvallen. De politie heeft één verdachte aangehouden.De jaren 2019 en 2020 worden mooie sportjaren voor HAAG Atletiek. De atletiekvereniging mag dan het NK atletiek organiseren. In 1996 werd het NK voor het laatst in Den Haag gehouden.Vorig jaar waren ze dé verrassing tijdens het KNVB-bekertoernooi, de amateurvoetballers van VVSB. Ze bereikten de halve finale. Kunnen ze die stunt dit seizoen herhalen? Ze zijn in ieder geval goed op weg.Het wordt zestien graden en het is bewolkt met af en toe wat lichte regen. De wind waait matig of vrij krachtig. Langs de kust kan er hardere wind staan.Presentator Johan Overdevest laat wensen van eenzame ouderen in vervulling gaan. De ouderen die Johan bezoekt, vertellen hoe het is om dagenlang alleen thuis te zijn en nauwelijks iemand te spreken. Ook start Johan zélf een initiatief om een Grijze Koppen Orkest uit de grond te stampen en gaat hiervoor op zoek naar een dirigent, vijftig ouderen, een schoolklas en een fanfare.De 90-jarige Jannie voelt zich vaak alleen en zou zo graag nog één keer een dag als kraamhulp werken, zoals ze vroeger deed. Johan laat haar wens in vervulling gaan en zorgt er ook voor dat de eenzaamheid op langere termijn minder wordt. En de ouderen van het Grijze Koppen Orkest hebben hun eerste repetitie.