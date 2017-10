Albert Heijn overvallen, verdachte aangehouden

De overval vond plaats aan de Hildo Kroplaan in Den Haag Foto: Regio 15

DEN HAAG - De Albert Heijn aan de Hildo Kroplaan in Den Haag is dinsdagavond overvallen. De politie heeft één verdachte aangehouden.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook over de aangehouden verdachte kan de politie nog niks zeggen.