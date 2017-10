Vreugdevuren gaan door; Haagse burgemeester Krikke heeft vertrouwen in goede organisatie

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft vertrouwen in de organisatie van de vreugdevuren met Oud en Nieuw in Duindorp en Scheveningen. Dit heeft ze dinsdag laten weten nadat ze overleg heeft gevoerd met de twee organisaties. Beide vreugdevuren gaan definitief door.

De organisatie van Duindorp blijft hetzelfde. De Scheveningse organisatie, die wilde stoppen met de vreugdevuren na een geschil met de gemeente, neemt het stokje over met een nieuwe lichting bouwers.De burgemeester is blij dat alle partijen het met elkaar eens zijn dat de jaarwisseling feestelijk én veilig moet verlopen. Krikke: 'Ik kijk met veel vertrouwen uit naar de jaarwisseling. Met beide organisaties is vandaag constructief overleg gevoerd en zijn goede afspraken gemaakt. De gemeente faciliteert daarom graag opnieuw de twee vreugdevuren. De komende weken zullen alle betrokkenen met elkaar verder werken aan de voorbereiding.'Er is ook gesproken over de vuurwerkshow op Scheveningen. Deze wordt dit jaar buiten de veiligheidsring van het vreugdevuur georganiseerd. Vorig jaar ontstond een gevaarlijke situatie toen de brandende vuurstapel omviel op nog niet ontstoken vuurwerk. De show zal in de praktijk slechts enkele tientallen meters verschuiven.