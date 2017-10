VVSB verslaat Katwijk en bekert verder

KATWIJK - VVSB uit Noordwijkerhout heeft de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi gehaald. De cupfighter won van VV Katwijk: 1-2.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Voor rust wisten de twee teams niet te scoren.Mo el Osrouti zette in de 55ste minuut de gasten op voorsprong.Een paar minuten laten verdubbelde Jordy Zwart de voorsprong voor de Noordwijkerhouters.In de 66ste minuut maakte de thuisploeg via Robbert Susan de aansluitingstreffer: 1-2. Maar daar bleef het ook bij en dus versloegen de gasten, net als vorig jaar, VV Katwijk in de beker. Vorig jaar werd het in de eerste ronde 3-0.VVSB haalde in 2016 de halve finale van het bekertoernooi. In die halve eindstrijd was FC Utrecht met 3-0 te sterk.