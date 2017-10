Nieuw DNA-laboratorium doet onderzoek naar vermiste personen

DEN HAAG - Wereldwijd zijn er miljoenen vermiste personen als gevolg van gewapende conflicten, natuurrampen, vliegtuigrampen en het schenden van mensenrechten. Het opsporen en identificieren van deze slachtoffers wordt gedaan door de Internationale Commissie voor Vermiste Personen (ICMP) in Den Haag. Met een geheel nieuw DNA-lab kan het nu nog sneller en beter resultaten boeken.

Het DNA-laboratorium in het hoofdkwartier van ICMP aan de Koninginnegracht is het nieuwste van het nieuwste. Volgens Bert Segier wordt hierdoor het lokaliseren en identificeren van slachtoffers een stuk makkelijker. En dat is niet alleen belangrijk voor de nabestaanden om een vermissing af te kunnen sluiten, maar ook om het recht te kunnen laten zegevieren.De problematiek van vermiste personen speelt zich wereldwijd af, maar het ICMP richt zich vooral op landen als Irak, Colombia, Syrië en het voormalige Joegoslavië. Deze hebben vaak niet de expertise in huis om dat zelf te doen. En al helemaal niet als het gaat om hoge aantallen.