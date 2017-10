Varend Corso wordt 'Helemaal Hollands'

Varend Corso (Foto: Richard Mulder)

WESTLAND - Tulpen, klompen, stroopwafels, ze varen volgend jaar allemaal door het Westland... Het Varend Corso in het Westland staat dan namelijk helemaal in het teken van Holland. Het corso heeft dinsdagavond bekend gemaakt dat het thema van het evenement 'Helemaal Hollands' is.





Het thema 'Helemaal Hollands' biedt volgens de organisatie genoeg handvatten. Van tulpen, klompen, stroopwafels, jenever en kazen tot topsporters die internationaal hoge ogen gooien. Verder kunnen termen als Heel Holland Bakt en Hollandse Nieuwe als inspiratiebron worden gebruikt.



Slag om Vlaardingen



Aankomend jaar is er ook aandacht voor de slag bij Vlaardingen, die in 2018 precies duizend jaar geleden werd uitgevochten. Ook met dat historische aspect hebben de deelnemers veel mogelijkheden, zo denkt de organisatie van het corso.



Volgend jaar wordt het Varend Corso gehouden op 3, 4 en 5 augustus.



