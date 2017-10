Koningin Julianaplein is nog een bouwput, behalve met bril

DEN HAAG - Hoe ziet het plein voor Den Haag Centraal er in de toekomst uit, hoe beleef je het om over het groene plein naar de Koekamp te lopen en hoe ziet het gebouw er in het 'echt' uit? Vanaf dinsdag kunnen inwoners het toekomstige stationsplein zelf zien tijdens een virtual realitytentoonstelling in het stadhuis.

Aan wethouder Boudewijn Revis (VVD) de eer om als allereerste een kijkje te nemen in de virtual reality-omgeving van het nieuwe stationsplein. 'Het is echt een beetje magisch als je die bril opzet en dat je hersenen dan ook denken; ik sta midden op de plek in het nieuwe station', aldus een enthousiaste wethouder.Op het terrein voor het Centraal Station komen twee torens met 400 woningen en daaronder een grote stadshal. Daarnaast komt er een ondergrondse fietsenstalling met ruimte voor 8500 fietsen.Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Koningin Julianaplein is in het verleden al een aantal keren veranderd. Zo zou eerst het ontwerp van architect Rem Koolhaas uitgevoerd worden; een reusachtig gebouw in de vorm van een M . Vanwege de economische crisis is dit plan uiteindelijk in de prullenbak beland.Later heeft wethouder Revis de uitvoering op zich genomen en zijn er nog verschillende plannen over de vorm van het gebouw de revue gepasseerd. De gemeente laat weten dat dit echt het definitieve ontwerp is en dat dit gebouw er zeker gaat komen.