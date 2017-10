Ontslaggolf bij Heerema, in Leiden 200 banen weg

LEIDEN - Het Leidse constructiebedrijf Heerema Marine Contractors (HMC) schrapt 250 banen. Het gaat om tweehonderd kantoorbanen waarvan het merendeel op het hoofdkantoor in Leiden. Daarnaast vervallen vijftig banen op de vloot. Gedwongen ontslagen worden daarbij niet uitgesloten.

In totaal werken er zo'n 1500 mensen bij HMC. Van hen heeft tweederde een kantoorbaan en werkt de rest op de vloot. HMC installeert wereldwijd boorplatforms, maar daar is door de lage olieprijs steeds minder vraag naar.Het is de bedoeling dat de komende maanden een akkoord wordt bereikt met de ondernemingsraad en de vakbonden over de reorganisatie. Die moet dan in de eerste helft van volgend jaar zijn beslag krijgen. Een woordvoerder verwacht dat het personeel in januari duidelijkheid krijgt.Vakbond CNV noemt de reorganisatie pijnlijk, maar niet onverwacht. 'De offshore heeft een enorme douw gekregen van de crisis', zegt bestuurder Dolf Polders van CNV Vakmensen bij de NOS . Polders wil een goed sociaal plan. 'Het gaat om een bedrijf met een miljardenomzet.'