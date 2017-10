Aanrijdingen veroorzaken problemen op A4 en A12

Foto: ANP

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Verschillende aanrijdingen zorgden woensdagochtend voor problemen op de A4 en de A12.

De langste file ontstond op de A4 naar Rotterdam. Die file, die ontstond nadat twee auto's botsten bij de Beneluxtunnel, begon bij Rijswijk en had een lengte van tien kilometer. Dit was goed voor een half uur vertraging. Rond 8.00 uur werd de Beneluxtunnel weer vrijgegeven en loste die file geleidelijk op.



Om 7.45 uur botsten bij knooppunt Prins Clausplein bij Den Haag drie auto's op elkaar. Vanwege dit ongeluk werd de linkerrijstrook afgesloten. Dit leidde tot meer dan twintig minuten vertraging. Nadat de weg om 8.15 uur werd vrijgegeven, nam de file snel af in lengte.



A12



Op de A12 werden de problemen 's ochtends vroeg veroorzaakt door een kapotte auto bij Zoetermeer. Een rijstrook in de richting Utrecht ging dicht. Dit leidde tot zes kilometer file en een kwartier vertraging.



Rond 8.30 uur was het weer raak op de A12 en werden drie rijstroken in de richting Den Haag afgesloten na een ongeluk. Die werden tien minuten later alweer vrijgegeven. Daardoor bleven de problemen beperkt.