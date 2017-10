'Het was fantastisch, afgezien van al dat wachten...', hockeyers terug na maken Bollywoodfilm

LEIDERDORP - De hockeyers van de A1-selectie van Alecto in Leiderdorp leefden de afgelopen weken als in een droom. Ze verbleven in India, omdat ze een rol hadden gekregen in een heuse Bollywoodfilm. Dinsdag kwamen ze terug in Nederland. 'Ik kijk uit naar de première!'

'We hebben 22 uur gereisd', verzucht Guy van Iperen. Maar het was volgens hem de moeite meer dan waard. 'De film waarin we meespeelden, gaat over een jongetje uit de sloppenwijken van India. Dat blijkt een hockeytalent. Wij moesten de verschillende tegenstanders van het Indiase team spelen. België, Australië, enzovoorts.'Hun avontuur begon met een oproep van een castingbureau dat op zoek was naar een Westers hockeyteam van jongens tussen de 15 en 18 jaar. De spelers van het A1-team van Alecto stuurden - op initiatief van Van Iperen - allemaal een filmpje op waarin ze lieten zien welke trucjes ze konden met een bal. Het Indiase filmbedrijf moest kiezen uit filmpjes van zo'n twintig tot dertig teams uit de hele wereld. Uiteindelijk mochten de Leiderdorpers naar New Delhi vliegen 'Het was fantastisch', blikt Van Iperen terug op het avontuur. 'Het enige nadeel was het lange wachten voordat je aan de beurt was in de film.'De Alecto-hockeyers houden de komende maanden nauwgezet contact met de producer. 'Die houdt ons op de hoogte van hoe het met de film gaat.''Harjeeta' gaat in maart in première in India. Daar zijn de hockeyers uit Leiderdorp niet bij, maar wel bij de Nederlandse première die twee maanden later plaatsvindt. 'Daar kijk ik naar uit!'