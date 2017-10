Auto belandt in sloot, bestuurder naar ziekenhuis

(Foto: Marofer)

DELFT - Een auto is woensdagochtend in een sloot langs de Schieweg in Delft beland.

Voorbijgangers, die zagen hoe de auto van de weg raakte, alarmeerden de hulpdiensten en haalden de automobilist uit het voertuig.



Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf is opgeroepen om de auto uit de sloot te halen.