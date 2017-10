Voorbeschouwing PEC Zwolle - ADO Den Haag: Haagse club wil record vestigen

DEN HAAG - ADO Den Haag gaat zaterdagavond op zoek naar een record. Het lukte de Haagse club nog nooit om vier uitwedstrijden op rij te winnen. Het record staat op drie duels op rij winnen en dat werd voor het laatst behaald in de jaren '70.

ADO -trainer Fons Groenendijk kiest tegen PEC Zwolle waarschijnlijk voor dezelfde elf namen als tegen VVV Venlo. Wilfried Kanon is wel weer inzetbaar, maar start op de bank. 'Jonkies' Thijmen Goppel en Mats van Kins zitten bij de selectie.'Misschien zijn ADO en PEC Zwolle op dit moment wel de verrassingen van de eredivisie met een vierde en een achtste plek. Op papier is het een hele moeilijke wedstrijd? Hoe moeilijk? Dat heeft FC Utrecht recentelijk ondervonden met een 3-1 nederlaag daar. Natuurlijk doen ze het goed, maar wij willen dat sprookje gaan onderbreken. We hebben vertrouwen, dus er is geen reden om daar geen resultaat te halen.'Tom Trybull zet ADO Den Haag vorig seizoen in Zwolle met een prachtig afstandschot nog op voorsprong. Het blijkt alleen niet genoeg voor de winst. Zwolle wint voor de zesde keer op rij een thuiswedstrijd van ADO. De laatste Haagse overwinning dateert van 19 oktober 2003.In het seizoen 2012/2013 is ADO dichtbij plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal. In Zwolle moet de laatste wedstrijd van het seizoen gewonnen worden. Dat lukt alleen niet. Mede door een rode kaart voor Charlton Vicento verliest ADO met 4-2.ADO Den Haag won in de vorige speelronde met 2-0 in Venlo van VVV. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Erik Falkenburg, die de voorkeur kreeg in de spitspositie boven Bjørn Johnsen. De boomlange lange Noor tekende in de blessuretijd voor het tweede doelpunt van de avond en bepaalde daarmee de einduitslag. Bij ADO Den Haag debuteerde Thijmen Goppel in de slotfase van de wedstrijd. Hij kwam binnen de lijnen voor Elson Hooi.De wedstrijd tussen PEC Zwolle en ADO Den Haag is zaterdagavond live te volgen via 89.3 FM Radio West.