Na drama rond chocoladekunstwerk: wie helpt Laetitia aan likes voor nieuw exemplaar?

GOUDA - Het gaat de goede kant op, maar Laetitia Spek (20) heeft nog ruim 500 Facebook-likes nodig om een nieuw chocoladekunstwerk te maken. Haar eerste pronkstuk viel maandag aan gruzelementen toen haar collega in de banketbakkerij in Gouda uitgleed en tegen het herfsttafereel van chocolade viel. Van het Bakery Institute, waar Laetitia haar chocoladewerk maakte, mag ze een nieuw pronkstuk komen maken, mits ze 1000 likes krijgt.

Het kunstwerk, met paddenstoelen en een eekhoorn op een stronk, ligt in stukken in de etalage van banketbakkerij Van Dijk in Gouda. 'Ik heb er vijftien uur aan gewerkt', vertelt Laetitia, patissier in opleiding. 'Het heeft maar vijf dagen kunnen staan, heel jammer.' Op eigen initiatief had ze een tweedaagse opleiding voor banketbakkers gevolgd bij het Bakery Institute in Zaandam, met als showstuk het chocoladekunstwerk.'We vonden het zo sneu voor Laetitia', zegt Tamara Hoogerwaard van het Bakery Institute. 'Heeft het kwetsbare stuk de reis van Zaandam naar Gouda overleefd, gaat het alsnog kapot. Onze cursus kost 495 euro, vooral voor de kosten van de chocola. Daarom hebben we besloten dat ze een nieuw kunstwerk mag maken, mits ze duizend likes krijgt.'Mocht Laetitia genoeg duimpjes omhoog krijgen, mag ze in januari een nieuw pronkstuk maken, dit keer in winterse chocoladesferen. Haar collega die het originele kunstwerk liet vallen, neemt ze het niet kwalijk, zo laat ze weten.