Hoe goed heb jij het nieuws de afgelopen week gevolgd? Test je kennis in onze nieuwsquiz!

De 120 trouwjurken werden eerst geshowd (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Hoe goed heb jij het nieuws de afgelopen week in de gaten gehouden? Weet jij hoe een motoragent de bewoners van een brandend huis wist te alarmeren? En weet jij waarom honden niet de zee in mochten? En wat was er aan de hand met trouwjurken? Doe de Omroep West-nieuwsquiz!