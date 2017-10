Bij elkaar in bed kruipen mag nu ook in verpleeghuis

Het duobed in verpleeghuis Oudshoorn (Foto: Alrijne Zorggroep)

Partners mochten wel af en toe blijven slapen in het verpleeghuis, al lagen ze dan beiden in een apart ziekenhuisbed die tegen elkaar werd geschoven. Deze bedden hebben een hek en vaak ook hoogteverschillen. Maar bij elkaar in bed kruipen, die optie was er niet.Het Alphense verpleeghuis bedacht in samenwerking met de technische dienst en een matrassenleverancier het duobed: een bed dat wordt vastgeklikt aan het ziekenhuisbed van de bewoner. Waardoor er geen hek, kier of hoogteverschil meer is. Het bed is inmiddels een maand in gebruik. 'Ogenschijnlijk is een bed maar een bed, maar zoiets simpels als het duobed heeft zo’n groot effect', zegt leidinggevende Marianne Wijtman tegen EenVandaag Het echtpaar Michel en Anneke Lachmann is erg blij dat voor het eerst in zeven jaar tijd weer tegen elkaar kunnen kruipen in de nacht. 'Het is echt geweldig, want we liggen weer echt dicht bij elkaar en dat is heerlijk. We misten het enorm', aldus het echtpaar.Volgens Wijtman missen veel bewoners de intimiteit met hun partner in een verzorgingstehuis. 'Ik kan zoveel verhalen vertellen die ik heb gevoerd met bewoners of hun partner over het gemis aan intimiteit. Het hoeft niet gelijk over seks te gaan. Ook dat doen we allemaal en is belangrijk, maar het gaat ook om die arm om iemand heen kunnen slaan, een dikke knuffel geven of een kus.'Het verzorgingstehuis heeft inmiddels twee duobedden dankzij subsidie kunnen aanschaffen. Een duobed kost rond de 1000 euro. Bewoners kunnen de bedden reserveren.