'Waar zijn al die kaartjes heen?!', Freek Vonk geeft extra voorstelling in AFAS Live

De kaartjes voor de voorstelling van Vonk vliegen de deur uit.

LEIDEN - Het loopt storm met de belangstelling voor de show die Freek Vonk eind dit jaar geeft in AFAS Live, de voormalige Heineken Music Hall, in Amsterdam. De kaartjes vliegen de deur uit. Daarom is een zesde voorstelling bijgeboekt.





De populaire Leidse bioloog neemt bezoekers tijdens zijn optredens - van 27 tot en met 29 deceber - mee door de wondere wereld van de natuur. Vonk laat in de negentig minuten durende familieshow 'de meest bijzondere en gave dieren' voorbijkomen.De avonturen die hij meemaakte tijdens zijn reizen voor zijn tv-programma's ‘Freeks wilde wereld' en ‘ Freek naar de haaien' komen tijdens deze voorstelling aan bod.De show bevat zowel spannende als leerzame momenten en Vonk beantwoordt vragen uit het publiek. Vonk: 'Zeven maanden per jaar reis ik de hele wereld over, maar het hoogtepunt van het jaar is om mijn avonturen met iedereen te mogen delen in AFAS Live.'