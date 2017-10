Den Haag krijgt extra stembiljetten voor verkiezingen gemeenteraad

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de voorraad stembiljetten uit van een opkomst van 160 procent. De gemeente hoopt op die manier te voorkomen dat er een tekort aan stembiljetten ontstaat, zoals gebeurde tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.

Het mag niet zo zijn dat mensen hun stem niet kunnen uitbrengen. Pauline Krikke

Bij die verkiezingen in maart, toen kiesgerechtigden in het hele land hun stem konden uitbrengen, kampten sommige stembureaus tijdelijk met een tekort . Volgens burgemeester Pauline Krikke mag dat nooit meer gebeuren.Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen mogen mensen alleen in de eigen gemeente stemmen. Wel is er de vrije keuze waar je stemt . Dus wil de gemeente het zekere voor het onzekere nemen. Mocht bij een stembureau populair zijn, waardoor de opkomst veel hoger zijnis dan verwacht, dan zijn er genoeg stembiljetten. 'Het mag niet zo zijn dat mensen hun stem niet kunnen uitbrengen', aldus burgemeester Pauline Krikke.Elk stembureau krijgt daarom genoeg stembiljetten voor 120 procent van de verwachte opkomst. De overige 40 procent wordt verspreid over de stadsdelen, zodat eventuele tekorten direct kunnen worden aangevuld. De overgebleven stembiljetten, naar verwachting een flink aantal, worden drie maanden na de verkiezingen gerecycled.De gemeente laat ook weten met extra voorzieningen te komen om de drempel voor met name ouderen, scholieren en studenten om te gaan stemmen verder te verlagen. Zo trekt een mobiele stembus langs Haagse scholen, wat bij de pilot tijdens de Kamerverkiezingen met name bij het ROC Mondriaan extra stemmers opleverde, aldus de gemeente.Ook komen pop-up stembureaus in woonzorgcentra waarin geen vast stembureau is. Bij de proef hiermee tijdens de verkiezingen afgelopen maart bleken de pop-up stembureaus vooral bij zorgcentra een succes. De verkiezingen zijn op 21 maart 2018.