Politie slaat grote slag: Poolse bende fietsendieven opgerold

Het busje waar de fietsen in werden ontdekt. (Foto: Monica Overdijkink) In het busje lag een tiental fietsen. (Foto: Monica Overdijkink)

DEN HAAG - De politie heeft woensdag een Poolse fietsendievenbende opgerold, in totaal zijn er zes verdachten aangehouden. Op verschillende plekken in het land deden agenten invallen in loodsen waar fietsen werden opgeslagen. Bij een loods in Den Haag zijn twee mannen aangehouden. In Schiedam werden ook enkele mannen opgepakt. Verder is een busje met gestolen fietsen in beslag genomen.





De gestolen fietsen werden opgeslagen in loodsen in Rotterdam, Naaldwijk, Wateringen en Den Haag. De bende had een vast patroon; op woensdagochtend werden de tweewielers ingeladen en op donderdag naar Polen gereden. Door die regelmaat kwam de politie de bende op het spoor. Daarnaast werden er bij arrestaties van fietsendieven in Katwijk, Arnhem en Utrecht namen van de Poolse dieven genoemd.



Volgens de politie gaat het om een georganiseerde bende die al zeker een half jaar actief is, misschien zelfs langer. Er werden vooral veel dure merkfietsen gestolen aan de Zuid-Hollandse kust, zo'n twintig tot vijftig per week. Op zomerdagen waren fietsen die niet aan een fietsenrek vaststonden een gemakkelijke prooi voor de dieven. De diefstallen begonnen op te vallen toen er een groot aantal fietsen werd gestolen in Katwijk. Op een gegeven moment werden er in achttien dagen vijftien aangiften gedaan.