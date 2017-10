Trap tegen knieschijf en bekogelen met snoep; heldhaftige klanten Albert Heijn verjagen overvaller

De overval vond plaats aan de Hildo Kroplaan in Den Haag Foto: Regio 15

DEN HAAG - De klanten van een Haagse Albert Heijn kregen een pistool op zich gericht maar waren niet onder de indruk van de overvaller. De supermarkt aan de Hildo Kroplaan in Houtwijk werd dinsdagavond overvallen door een man met gezichtsbedekking. Toen de 47-jarige overvaller eiste dat iedereen zou gaan liggen, zei een vrouw: 'Ik ga dat niet doen voor jou, met je neppistool.'

De 38-jarige vrouw trapte de overvaller hard tegen zijn knieschijf. Een andere klant, die zich bij de kassa schuil hield, kwam op dat moment om ook in actie te komen en begon hard met snoep naar de crimineel te gooien.De overvaller sloeg op de vlucht, op de hielen gezeten door de twee Haagse helden. Buiten hield de vrouw een scooterrijder aan, stapte achterop en volgde de criminele Hagenaar.Vervolgens zagen ze hoe de overvaller zich in de bosjes bij een verzorgingstehuis aan de Burgemeester Waldeckstraat probeerde te verstoppen. De dappere Haagse vrouw belde de politie en gaf de locatie van de overvaller door.De overvaller is door de politie gearresteerd.