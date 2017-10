Meerderheid voor verkoop Eneco, Den Haag blijft tegen

DEN HAAG - De verkoop van Eneco lijkt een kwestie van tijd. Uit een tussenstand blijkt dat de meeste gemeenteraden, samen goed voor een belang van circa 55 procent in het energiebedrijf, voor verkoop hebben gestemd. De Haagse gemeenteraad is tegen de verkoop.

Begin dit jaar is Eneco gesplitst in een netwerkbedrijf en een leverings- en productiebedrijf. Hierdoor is het bedrijf commerciëler geworden en daarom vragen de 53 gemeenten die aandelen in de energiereus hebben zich af of ze de aandelen moeten verkopen of niet. Den Haag heeft 16,55 procent van de aandelen en is de tweede grootaandeelhouder, na Rotterdam dat een belang van 31 procent heeft.De Haagse gemeenteraad verzet zich al langer tegen de verkoop . De raad wil de aandelen niet kwijt omdat het aandelenpakket de gemeente invloed geeft. Wanneer Den Haag zou verkopen dan kunnen de aandelen in handen komen van investeerders die rendement voorop hebben staan en niet de huidige duurzame strategie van Eneco, zo vreest een meerderheid van de raad. Ook de werkgelegenheid bij Eneco kan onder druk komen te staan.Naast Den Haag zijn de gemeentenraden van Delft en Schiedam tegen de verkoop. Tot nu toe heeft 24,9 procent van de aandeelhouders zich tegen de verkoop uitgesproken. Krijgt een koper meer dan 75 procent van het bedrijf in handen, dan krijgt hij daarmee volledige zeggenschap.Als dit percentage niet wordt gehaald, dat maakt dat Eneco mogelijk minder aantrekkelijk om over te nemen. In dertien gemeenteraden, goed voor in totaal een vijfde van de stukken, wordt de komende week nog gestemd.