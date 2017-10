Politiekat heet Jax en gaat terug naar baasje

Foto: Facebook | Politie Leiden-Zuid

LEIDEN - De kat die woensdagochtend mauwend in het politiebureau in Leiden-Zuid werd gevonden, is herenigd met zijn baasje. Overladen met kroeltjes van de agenten is Jax huiswaarts gekeerd.











De poes heeft de nacht op het bureau doorgebracht. 'Dinsdag zag ik hem al rondom het bureau dwalen. In de avond is hij binnengekomen, en vervolgens door de collega's weer buitengezet', vertelt agent Paul Boogaard aan Omroep West. 'Hij moet 's nachts op een of andere manier toch weer naar binnen zijn gepiept, want de ochtendcollega's schrokken zich een hoedje van het zwart-witte indringer op het bureau.' Na een oproep op Facebook meldde de eigenaar van Jax zich. Boogaard: 'De kat werd dusdanig enthousiast dat we meteen wisten dat het om zijn baasje ging. Droevig dat Jax moest vertrekken zijn de agenten niet. 'Hij is beter af bij zijn baasje. We zijn wel heel blij met de doos chocolade die we kregen als bedankje voor de logeerpartij.'