Rel rond lokale omroep Rijswijk: rechter kan geen vrede stichten

DEN HAAG - De Haagse kortgedingrechter is er niet in geslaagd vrede te stichten in de ruzie van Dick F. Jense jr. en Dick Jense sr. van de Vereniging Onafhankelijk Rijswijk (VOR) met de lokale mediaondernemer Joey Koeijvoets. Op de website van VOR verschenen berichten dat Koeijvoets subsidiegeld van de gemeente Rijswijk voor de Stichting Omroep Rijswijk (SOR) in zijn zak gestoken zou hebben. Volgens die beschuldigingen zou hij het geld gebruikt hebben voor zijn bedrijf Feel Good Radio.

Koeijvoets spande woensdag een kort geding aan bij de rechter om verwijdering van de berichten te eisen. Daarnaast zouden Jense en zoon de beweringen in de lokale pers moeten rectificeren. Jense junior is voorzitter van VOR, Jense senior is fractievoorzitter van de VOR-gemeenteraadsfractie in Rijswijk.Op de partijwebsite van VOR werd Koeijvoets uitgemaakt voor 'subsidierover'. Ook werd er geschreven over een mogelijke aangifte tegen de lokale media-ondernemer wegens fraude. De kortgedingrechter stuurde Koeijvoets en vader en zoon Jense woensdag aan het eind van de zitting de gang op. Misschien konden ze er onderling uit komen, zonder uitspraak van de rechter.Vader en zoon Jense boden Koeijvoets aan de beschuldigingen van de website te verwijderen, als Koeijvoets meer openheid zou geven over zijn boekhouding. De advocaat van de media-ondernemer bleef echter bij de eis dat de beschuldigingen op de website ook worden gerectificeerd in de pers. 'De heer Koeijvoets is aan de publieke schandpaal genageld, zonder enig bewijs', verklaarde de advocaat. 'Ze spelen voor eigen rechter', zei hij over vader en zoon Jense.Volgens de politici van VOR is er bij hen grote irritatie ontstaan over de wijze waarop Koeijvoets is omgegaan met vrijwilligers bij de Stichting Omroep Rijswijk. Koeijvoets maakt met zijn bedrijf Feel Good Radio producties voor de lokale omroep in Rijswijk en ook in Pijnacker-Nootdorp. Hij zou de vrijwilligers van de Rijswijkse omroep onheus bejegend hebben.Volgens de rechter heeft dat echter weinig te maken met de financiële gang van zaken bij de lokale omroep en Feel Good Radio. De advocaat van directeur Koeijvoets ontkende dat subsidiegeld van de gemeente Rijswijk voor de SOR naar het productiebedrijf is gegaan. De rechtbank doet op 8 november uitspraak.