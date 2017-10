'Ik wilde hem eigenlijk een trap in zijn ballen geven', zegt vrouw die overvaller te lijf ging

DEN HAAG - Ze klinkt nog geen 24 uur na het incident nog steeds opgewonden. Melissa Frieser trapte de overvaller die gisteren met een pistool de Albert Heijn aan de Hildo Kroplaan in Houtwijk binnenliep zonder pardon in zijn knieschijf.

'Ik stond bij de kassa toen ik hem zag binnenlopen met dat pistooltje, ik zag meteen dat het een nepwapen was, er was een stukje verf vanaf en er zat zo'n gleufje aan de zijkant. Mijn zoontje heeft er ook zo eentje, dus toen hij dat het geld van die cassières wilde pakken, dacht ik: dat gaan we even niet doen.'Melissa stond niet ver van de overvaller toen ze haar vervolgactie overdacht. 'Ik wilde hem eigenlijk een trap in zijn ballen geven, maar ik stond er niet recht voor. Dus toen dacht ik, dan zorg ik maar dat hij moeilijk verder kan lopen', aldus Frieser.'Ik schopte hem daarom tegen zijn knieschijf', zegt Melissa. Een bewuste keuze volgens de Haagse: 'Ik heb in een jeugdgevangenis gewerkt als pedagogisch medewerker. Ik weet wel hoe ik met aggressie om moet gaan.''Na mijn trap zag ik dat een andere man met snoep begon te gooien, waardoor de overvaller nog onrustiger werd.' De overvaller probeerde vervolgens te voet te vluchten maar dat liet de ex-gevangenismedewerkster niet gebeuren. 'Ik ging er achter aan en vroeg een jongen die ik op een scooter zag of hij me wilde helpen.Samen zijn we net zolang achter de dader aangereden tot hij door de politie werd opgepakt. 'Tijdens de rit op de scooter bleef ik schreeuwen waar de overvaller heen ging en dat hij moest worden opgepakt', aldus Melissa.Op de vraag of Melissa een moment bang is geweest reageert ze koeltjes: 'Nee, echt niet, ik wist zeker dat het een neppistool was en vanaf dat moment dacht ik alleen maar: hier ga ik een stokje voor steken.'De Haagse snapt wel dat niet iedereen hetzelfde had gedaan in deze situatie, maar hoopt mensen wel aan het denken te zetten: 'Dat je er niet op afgaat dat begrijp ik, maar het belangrijkste is dat je het moet melden. Bel 112, schreeuw om hulp, geef het door, alleen zo kunnen we deze mensen aanpakken.'