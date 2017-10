Haags publiek heeft zicht op beëdiging kabinet Rutte III

DEN HAAG - Het heeft een lange formatie geduurd maar donderdag is het dan zover: koning Willem Alexander beëdigt de nieuwe ministers en staatssecretarissen van het kabinet Rutte III. Vanwege de verbouwing van Huis ten Bosch is het dit keer niet op dat paleis, maar op Paleis Noordeinde, in het centrum van Den Haag. Voor publiek is dat leuk, want belangstellenden kunnen nu meer zien van dit officiële moment.

De aanstaande bewindslieden komen donderdagochtend gezamenlijk met een bus naar Paleis Noordeinde. Binnen worden ze beëindigd door de koning en vervolgens is de traditionele bordesscene aan de achterkant van het paleis.De Haagse D66-fractievoorzitter Robert van Asten vindt het leuk dat de beëindiging van het nieuwe kabinet in Paleis Noordeinde is. 'Huis ten Bosch is natuurlijk ook prachtig maar dit gebeurt midden in de stad. Dat is leuk voor dagjesmensen en toeristen. Want er kan een blik in het paleis geworpen worden en dat heeft toch iets mysterieus.'De partij dringt er al langer bij het gemeentebestuur op aan om het koningshuis meer te promoten. Als voorbeeld noemt Van Asten het aanbieden van de geloofsbrieven aan de koning door de nieuwe ambassadeurs. Dat gebeurt vrijwel elke woensdag en gaat gepaard met veel ceremonieel compleet met een koets, paarden en een militaire muziekkapel.Van Asten: 'Toeristen zouden veel meer gewezen moeten worden op deze traditie die je gewoon kan zien buiten de hekken van Noordeinde. Willen mensen naar Den Haag komen dan moeten ze denken aan het Koninklijk Huis en de paleizen die we hier hebben. En zoiets als het aanbieden van de geloofsbrieven is typisch iets dat deze oranje grandeur laat zien.'Aan de achterkant van het paleis is donderdag de traditionele bordesscene waar het nieuwe kabinet Rutte III zich officieel presenteert. Alle bewindspersonen en de koning staan op de trappen van het bordes van Noordeinde en fotografen leggen dat moment vast.Fotograaf Bart Maat van persbureau ANP staat donderdag tussen een heleboel collega's. In 2012 was hij ook bij de bordesscène op Paleis Huis ten Bosch. 'Ik vind Huis ten Bosch net iets mooier maar het gaat natuurlijk meer om de mensen die op de trappen staan.'Maat merkt wel op dat de trap van Huis ten Bosch iets steiler is. 'Daar rennen alle fotografen met trapjes naar het persvak om de beste plek te bemachtigen. Je wilt als fotograaf namelijk op gelijk hoogte van de ministers komen. Maar hier bij Noordeinde hebben ze een soort verhoging voor de fotografen neergezet. Trapjes zijn dus niet echt nodig.'